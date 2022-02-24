Житель Когалыма взял два кредита и перевел все деньги мошенникам Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие два дня мошенники обманули 16 югорчан на 7 миллионов 700 тысяч рублей. Самой крупной суммы лишился житель Когалыма – 3 миллиона 285 тысяч рублей. Ему позвонили мошенники и сообщили, что ему нужно защитить свои персональные данные от мошенников и взять кредит. Потерпевший, доверившись полученной информации, оформил кредит и пятью переводами отправил деньги мошенникам, а потом взял еще один кредит и снова отправил деньги неизвестным людям.

Трое югорчан стали жертвами мошенников, искав поездки через популярное приложение. Мошенники попросили потерпевших перейти по ссылкам и ввести реквизиты банковских карт. Как итог – потеря более 50 тысяч рублей. Вартовчанка, желая купить норковую шубу, нашла объявление на сайте и внесла предоплату в размере 27,5 тысяч, после чего продавцы перестали отвечать на звонки.

Жительнице Урая позвонили мошенники и сообщили, что кто-то пытается сменить оператора сотовой связи. Югорчанка выдала им всю секретную информацию и с её карты списались 37 тысяч рублей.