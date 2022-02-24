В Пыть-Яхе задержали парней, которые украли духи, шампуни и конфеты в сетевом магазине

В Югре за сутки зарегистрировано 87 преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зарегистрировано 87 преступлений, по горячим следам раскрыто 63. В Пыть-Яхе задержаны двое подозреваемых в краже. Молодые люди похитили из сетевого магазина несколько флаконов духов, шампуни, дезодоранты и шоколадные конфеты. Ущерб составил около 14 тысяч рублей, один из подозреваемых задержан.

В Мегионе сотрудники ОКОН в районе 191 км автодороги «Сургут-Нижневартовск» задержали 44-летняя женщину, у которой нашли сверток с неизвестным веществом. Исследование показало, что изъятое содержит в составе наркотик массой более 2 граммов. Сейчас подозреваемая находится под подпиской о невыезде, раньше она уже была судима за похожее преступление.

Ещё одно преступление произошло в Нижневартовске, ранее судимый мужчина украл сотовый телефон и сдал его в комиссионный магазин. Нарушитель уже дал признательные показания. А в Сургуте молодой человек, находясь в магазине по улице Геологическая, украл продукты и алкоголь на 12 тысяч рублей. Раньше мужчина был неоднократно судим.

В Лангепасе полицейские нашли подозреваемого в краже из гаража, который, подобрав ключ, проник в один из гаражей в ГК «Юпитер» и украл несколько комплектов колес на литых дисках и электроинструменты. Задержанный находится под подпиской о невыезде.