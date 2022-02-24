Ханты-Мансийск отправил первую партию гуманитарной помощи жителям Донбасса Фото: Городской информационный центр

В Ханты-Мансийске в пунктах сбора гуманитарной помощи для жителей Донецка и Луганска собрали первую партию гуманитарной помощи. Пункты работали на протяжении двух дней и первая грузовая машина с 20 тоннами необходимых товаров отправилась в путь. В отправке приняли участие председатель Думы автономного округа Борис Хохряков и Глава Ханты-Мансийска Максим Ряшин.

- Благодарю всех, кто принял участие во всероссийской гуманитарной акции. Вместе с этим грузом частичка тепла наших сердец отправляется к тем, кому оно сейчас так необходимо, — сказал Борис Хохряков.

В столице округа пункт приема развернут в КДЦ «Октябрь». Неравнодушные жители города приносили продукты питания, постельное белье, подушки, одеяла, полотенца, средства личной гигиены, детские игрушки.

Напомним, что в случае необходимости в Югре готовы открыть пункты временного размещения для детей и взрослых жителей ДНР и ЛНР.