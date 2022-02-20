Югра готова разместить на своей территории жителей из Донецка и Луганска Фото: Александр КОЦ

Югра готова принять беженцев из Донбасса и развернуть пункты временного пребывания. Об этом сообщили в департаменте общественных и внешних связей Югры. Напомним, эвакуация мирного населения Донецка и Луганска началась накануне.

Соответствующие письма губернатор Югры Наталья Комарова направила временно исполняющему обязанности министра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну, а также губернатору Ростовской области Василию Голубеву. Именно Ростовская область уже сутки принимает эвакуированное население..

- Югра готова с даты приезда граждан из Донецка и Луганска разместить до 100 детей в возрасте от 3 до 18 лет, взрослых, взрослых с детьми до 200 человек. Кроме того, есть возможность оперативно развернуть пункты временного размещения, - процитировали в окружном департаменте общественных и внешних связей письмо губернатора Югры.

Кроме того, Гуманитарный добровольческий корпус со штабом в Югре сообщил о готовности оперативно включиться в работу и оказывать необходимую поддержку эвакуированным жителям.

- Добровольцы Гуманитарного Добровольческого Корпуса, штаб которого находится в Югре, готовы в случае запроса из Донецка и Луганска или Ростовской области выехать с миссией помощи в эвакуации беженцев (переговоры по востребованности помощи в настоящее время ведутся, как с правительством непризнанных республик, так и с правительством Ростовской области), также для оказания помощи МЧС в развертывании лагерей и приема в них беженцев - сообщил руководитель Гумкорпуса Эдуард Логинов.

Сейчас определяются места сбора гуманитарной помощи в муниципалитетах региона и уже в понедельник они будут готовы к приему гумпомощи от югорчан.

Отметим, что уже больше 20 регионов России предложили принять жителей Луганска и Донецка, которых эвакуируют из районов, попадающих под обстрелы. Их покидают в основном пожилые люди, женщины и дети. В числе регионов, готовых принять беженцев и Тюменская область. О помощи в размещении жителей из Донецка и Луганска заявил Александр Моор.