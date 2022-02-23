Житель Нефтеюгаснка искал девушку на ночь, но наткнулся на сайт мошенников Фото: Татьяна Коркина

В Нефтеюганскую полицию с заявлением обратился местный житель. Он рассказал, что стал жертвой мошенников, которые обманули его и похитили 67 тысяч рублей.

Мужчина пояснил, что захотел интересно провести время и нашел сайт, где выбрал девушку. Позвонив по указанному на сайте номеру, он договорился о встрече. Его попросили оплатить 20 тысяч рублей в качестве гаранта того, что с девушкой ничего не случится и мужчина перечислил требуемую сумму. После этого злоумышленники позвонили ещё раз и попросили внести предоплату в размере 10 тысяч рублей, и нефтеюганец согласился даже на эти условия.

Однако, позднее звонки с требованиями и различными предлогами перевода денег не прекратились. В общей сложности потерпевший перевел аферистам 67 тысяч рублей, а долгожданная встреча так и не состоялась.

Возбуждено уголовное дело.