Энергетики приступили к новой ремонтной кампании на юго-западе Югры

Фото: «Россети Тюмень»

«Россети Тюмень» начали ремонтную кампанию на юго-западе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. В течение года энергетики проведут техническое обслуживание и ремонт 29 высоковольтных подстанций и 21 линии электропередачи протяженностью около 120 километров. Компания направит на ремонт около 90 миллионов рублей.

Сейчас энергетики приступили к замене пяти опор воздушных линий классом напряжения 110 кВ в Советском районе ХМАО – Югры. Всего в 2022 году специалисты усилят около 95-ти опор, заменят более 1 000 изоляторов и отремонтируют 98 фундаментов. Кроме того, планируется расчистить около 800 гектаров охранных зон высоковольтных линий электропередачи от поросли и кустарников, которые могут стать причиной нарушения энергоснабжения потребителей.

В этом году энергетики также организуют техническое обслуживание всех подстанций Урайского филиала компании: будут отремонтированы 117 трансформаторов, 419 выключателей и 337 разъединителей.

Отметим, что Урайские электрические сети обеспечивают электроэнергией Кондинский и Советский муниципальные районы, а также Урай и Югорск – всего больше 155-ти тысяч человек. Своевременная подготовка энергооборудования позволит филиалу «Россети Тюмень» успешно пройти осенне-зимний период.