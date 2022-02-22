Экс-начальник Нижневартовского ПФР предстанет перед судом Фото: Татьяна Коркина

В Югре завершено расследование уголовного дела против бывшего начальника управления Пенсионного фонда РФ Нижневартовска. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Бывший начальник Нижневартовского управления Пенсионного фонда в марте 2015 года получил 3 миллиона рублей за снижение с 40% до 20% санкций за неуплату одним из обществ с ограниченной ответственностью страховых взносов в размере больше 67 миллионов рублей. В результате, этому обществу назначен штраф в размере 13 вместо 26 миллионов рублей.

Кроме того, с декабря по июнь 2016 года обвиняемый получил от генерального директора того же общества в качестве взятки денежные средства и имущество на общую сумму более 2,4 миллионов рублей за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия, в том числе непроведение в дальнейшем проверок юридического лица.

Обвиняемый вину не признал. Уголовное дело направлено в суд.