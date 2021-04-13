В деле экс-начальника ПФР Нижневартовска появились новые подробности его преступлений

В деле экс-начальника ПФР появились новые подробности его преступлений Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжается расследование уголовного дела против бывшего начальника управления Пенсионного фонда РФ в Нижневартовске.

Мы писали ранее, о том что бывший начальник ПФР Нижневартовска в 2015 году получил взятку в сумме 3 миллионов рублей. Во время расследования выяснилось, что в 2016 году он же получил взятку в размере 2,4 миллиона рублей от генерального директора общества с ограниченной ответственностью за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия, в том числе за отсутствие проверок предприятия.

Следователи учли новые обстоятельства и против обвиняемого возбуждено уголовное дело по статье "получение взятки в особо крупном размере". Генеральный директор общества с ограниченной ответственностью также ответит по закону, против него завели уголовное дело за дачу взятки в особо крупном размере. Стоит отметить, что против генерального директора уже возбуждено уголовное дело по статье "уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере" и предприниматель объявлен в федеральный розыск.

Расследование продолжается.