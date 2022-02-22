В Сургуте неопытный водитель не пропустил иномарку и спровоцировал аварию Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

В Сургуте неопытный водитель не пропустил иномарку, что привело к аварии. Это произошло на регулируемом перекрестке. 19-летний водитель автомобиля «Daewoo Matiz», при повороте налево, не уступил автомобилю «SsangYong», за рулем которого находился 23-летний мужчина, в результате автомобили столкнулись. В аварии пострадала 23-летняя пассажирка «SsangYong». Водитель Daewoo получил права в 2021 году.

Всего за сутки на территории Югры зарегистрировано 3 аварии, в которых 3 человека получили травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 2 водителя за управление транспортом в состоянии опьянения; 7 – за отказ от медицинского освидетельствования; 1 – за повторное управление транспортным средством с признаками опьянения; 31 водитель привлечен к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 28 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД Югры напоминает о необходимости соблюдать правила дорожного движения и внимательности на дорогах.