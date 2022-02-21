Во всех 22 муниципалитетах Югры организован сбор гуманитарной помощи для жителей Донецка и Луганска Фото: МЧС России

На данный момент в Югре во всех 22 муниципалитетах организованы пункты приёма вещей и продуктов. В ближайшее время из Нижневартовска и Сургута отправят две грузовые машины с продуктами и предметами первой необходимости.

Так, в Нижневартовске по улице Индустриальная, 12 организован пункт сбора гуманитарной помощи для жителей Донецка и Луганска. Глава города Дмитрий Кощенко призывает вартовчан помочь жителям Луганска и Донецка.

- Невозможно оставаться равнодушным, наблюдая за происходящим в Донецке и Луганске. Тысячи людей покидают свои дома. Тысячи… Десятки регионов нашей страны объявили о том, что готовы принять эвакуированных. Югра – в их числе. Губернатор округа Наталья Комарова сообщила о возможности оперативно развернуть пункты временного размещения. Мы все надеемся, что это ненадолго, что скоро наступит мир, и люди смогут вернуться в свои дома. А пока важно помочь. В таких ситуациях чужой беды не бывает, - написал в своем аккаунте в соцсети Дмитрий Кощенко.

Жители города могут передать в пункт сбора продукты и вещи первой необходимости. Люди нуждаются в питьевой воде, продуктах длительного хранения, средства личной гигиены и ухода за детьми, а также детском питании.

Напомним, 20 февраля Губернатор Югры Наталья Комарова направила письма временно исполняющему обязанности министра РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александру Чуприяну, а также губернатору Ростовской области Василию Голубеву о готовности принять в регионе жителей Донецка и Луганска.