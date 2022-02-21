Нижневартовск планируют отмечать свой юбилей в течение всего 2022 года

Фото: Департамент общественных коммуникаций администрации Нижневартовска

В Нижневартовске продолжается подготовка к юбилею. 50-летие города планируют отмечать в течение всего 2022 года. Часть праздничных мероприятий состоится в марте и будет приурочена к официальной дате, а именно 9 марта 1972 года Нижневартовску присвоили статус города. Ещё один этап юбилейных торжеств пройдет в дни проведения традиционного фестиваля искусств, труда и спорта «Самотлорские ночи» в июне.

По словам директора департамента по социальной политике администрации города Ирины Воликовской, старт юбилейному году дали несколько проектов.

- Нижневартовский краеведческий музей запустил городской флешмоб «Росли вместе с городом». Также коллектив создал в социальных сетях несколько проектов, рассказывающих о становлении города – «Нижневартовск – история села», «Нижневартовский календарь событий». Отмечу, каждое учреждение социальной сферы реализует свои идеи к юбилею города в форматах онлайн и офлайн – пояснила Ирина Воликовская.

Во Дворце искусств откроется художественная выставка «Нижневартовский сюжет», на которой представят уникальные картины художников советского и современного времени. 9 марта там же состоится церемония награждения, посвященная Дню города. А ещё в этот же день запланирован большой концерт «Нижневартовск больше, чем просто город».

Программу продублируют 11 и 12 марта, чтобы с ней познакомились как можно больше жителей Нижневартовска. Кроме этого, 12 марта на площади Нефтяников запланировано народное гуляние «50 – все только начинается!». На мероприятии выступят творческие коллективы, будут работать тематические, игровые и спортивные площадки.

Как отметил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко, все мероприятия пройдут с соблюдением антиковидных мер.

- Окончательное решение о проведении праздничных мероприятий и их формате будет принято непосредственно перед датами в соответствии с эпидситуацией в Нижневартовске и согласно действующим правилам, принятым региональным оперативным штабом по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории округа, – добавил глава города.