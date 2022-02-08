Нижневартовск готовится отметить юбилей Фото: "Официальный Нижневартовск"

Нижневартовск готовится отметить юбилей, 9 марта городу исполнится 50 лет. В честь праздника на протяжении всего года пройдет больше70 мероприятий: культурных, образовательных и спортивных.

Важной составляющей праздничной атмосферы является оформление города. Муниципальные службы города уже начинают украшать улицы. Праздничные баннеры появятся не только в центральной части, но и в других районах Нижневартовска, а еще украшение появится при въезде. Праздничное настроение будут создавать и городские автобусы, а муниципальные образовательные, культурные и спортивные учреждения планируют торжественное убранство своих зданий и территорий.

- Хочу призвать вас, уважаемые руководители предприятий и организаций всех форм собственности, присоединиться к созданию праздничной атмосферы в городе и украсить свои витрины, офисные и деловые центры, их фасады и территории. В Нижневартовске немало творческих людей, которые, приложив знания и фантазию, смогут создать особую атмосферу юбилейных торжеств - мэр Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

Он отметил, что общими усилиями город станет по-настоящему праздничным, ведь Нижневартовск – это одна большая и дружная семья, где каждый стремится поддерживать порядок, красоту и уют.