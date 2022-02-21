Коронавирус в Югре, последние новости на 21 февраля 2022 года: умерли 9 человек Фото: Департамент здравоохранения ХМАО-Югры

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от коронавируса умерли еще 9 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 299 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 2 314 случаев COVID-19. Состояние 116 пациентов тяжелое, 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За день госпитализировано 99 человек.

За последние сутки в России зарегистрировано 152 337 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 8 835 человек, на 14,82% меньше по сравнению с 20 февраля. Зафиксировано 735 летальных исходов. За сутки в России выздоровели 127 494 человека. Всего в России выявлено 15 522 756 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 346 235 летальных исходов, выздоровели 12 492 732 человека.