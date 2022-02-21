Коронавирус в Югре, последние новости на 21 февраля 2022 года: заразились 2 314 человек Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки на территории ХМАО зафиксировано и подтверждено 2 314 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. Всего за период пандемии в Югре зарегистрировано 183 679 случаев коронавируса.

За день коронавирус выявлен в Сургуте – 449; Нижневартовске – 341; Ханты-Мансийске – 341; Урае – 219; Нягани – 136; Советском районе – 124; Октябрьском районе – 99; Югорске – 92; Сургутском районе – 91; Нефтеюганске – 86; Когалыме – 74; Нижневартовском районе – 47; Ханты-Мансийском районе – 47; Кондинском районе – 45; Белоярском районе – 29; Мегионе – 22; Радужном – 22; Лангепасе – 19; Покачах – 16; Березовском районе – 10; Пыть-Яхе – 4; Нефтеюганском районе – 1.

На момент выявления у 2 245 наблюдались признаки ОРВИ, у 48 зафиксирована пневмония, у 21 человека коронавирус протекал бессимптомно. Контакт установлен в 2 314 случаях. За сутки на COVID-19 обследованы 4 446 человек, всего прошли обследование 3 084 321. Состояние 116 пациентов тяжелое, 66 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 299 человек. За сутки выписались по выздоровлению 1 388 человек, за весь период пандемии вылечились 140 798 югорчан.