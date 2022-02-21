Погода в Югре на 21 февраля 2022 года: местами метель и снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 21 февраля 2022 года будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, по западным районам пройдет небольшой снег. Днем снег продолжит падать, но по восточным районам осадков не ожидается. Возможна метель. Ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью -10, -15 °С, местами по западной половине -4, -9 °С, днем 0, -5°С, местами до -10 °С.

В Ханты-Мансийске: Облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем снег. Ветер южный 7-12 м/с. Температура ночью -10, -12 °С, днем воздух прогреется до -3, -5 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода в Югре 21 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

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