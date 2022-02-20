Коронавирус в Югре, последние новости на 20 февраля 2022 года: умерли 8 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 8 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 290 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 2 050 случаев COVID-19. При этом, за день госпитализировано 177 человек.

На сегодня в России зафиксировано 15 370 419 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 3,62% от общего количества зараженных. К сожалению, на сегодня в России погибло уже 345 500 человек, летальность составляет 2.25%. Полностью вылечили от вируса 12 365 238 человек, восстановление составляет 80,45%. Россия занимает 6 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире