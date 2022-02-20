Коронавирус в Югре, последние новости на 20 февраля 2022 года: заразились 2 050 человек Фото: Юлия Кучеренко

По информации оперштаба Югры на 20 февраля, за сутки в регионе подтверждено 2 050 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. Всего с начала пандемии в Югре зарегистрировано 181 365 случаев заражения коронавирусом.

Случаи COVID-19 за день выявлены в Ханты-Мансийске – 345; Нефтеюганске – 297; Сургуте – 246; Югорске – 121; Нягани – 116; Урае – 93; Сургутском районе — 88; Ханты-Мансийском районе – 86; Кондинском районе – 83; Нижневартовске – 82; Нижневартовском районе – 83; Когалыме – 77; Октябрьском районе — 72; Советском районе – 53; Березовском районе — 50; Мегионе — 43; Радужном — 41; Белоярском районе — 20; Покачах — 17; Лангепасе — 14; Нефтеюганском районе – 14; Пыть-Яхе — 9.

На момент выявления у 142 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 43 человек зарегистрирована пневмония, у 2 человек болезнь протекала бессимптомно. Выздоровели за весь период пандемии - 139 460 человек.