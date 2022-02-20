Сургутские подростки получили нагрудные знаки «Юнармейская доблесть» Фото: Администрации Сургута

Сургутские подростки - представители регионального Штаба общественного движения «Юнармия» получили нагрудные знаки «Юнармейская доблесть».

Эта награда федерального значения и присуждает её Главный Штаб юнармии. В администрации Сургута состоялось торжественное вручение, шестерым сургутским юнармейцам нагрудные знаки передала исполняющая обязанности Главы города - Анна Томазова.

- Желаю вам новых побед, достижений. Благодарю за то, как вы в этом году участвовали в мероприятиях в составе своего движения. Уверена, что еще будет много побед, наград. Знаю, что вы точно в числе тех, кто будет служить и защищать Россию, наше Отечество, обеспечивать её безопасность и экономическое развитие - сказала Анна Томазова.