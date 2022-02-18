Чиновника из Югры подозревают во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями

Чиновника из ХМАО подозревают во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении полномочиями Фото: Татьяна Коркина

В Югре возбуждено уголовное дело против руководителя муниципального предприятия, который подозревается в мошенничестве, оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и злоупотреблении полномочиями.

Как сообщили в следственных органах, директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Ханты-Мансийска допустил ситуацию, когда пьяный водитель пассажирского автобуса, лишенный водительских прав выехал на работу. Из-за оказания опасных услуг водитель совершил ДТП, в котором трое пассажиров получили травмы.

Кроме того, с октября 2018 по июль 2019 года подозреваемый, злоупотребляя своими полномочиями, поручил обществу с ограниченной ответственностью, которая выполняет работы по договорам с муниципальным предприятием, отремонтировать его дом. Ущерб при этом составил 480 тысяч рублей. А ещё злоумышленник решил незаконно подзаработать. Для этого он представил в АНО «Ипотечное агентство ХМАО-Югры» ложную информацию, скрыв имеющееся в собственности жилье. Это позволило ему получить компенсацию части процентной ставки по ипотеке на сумму 800 тысяч рублей.

Подозреваемый задержан, расследование продолжается.