Коронавирус в Югре, последние новости на 17 февраля 2022 года: умерли 8 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 8 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 263 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 2 508 случаев COVID-19. В тяжелом состоянии находится 127 пациентов, 80 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом госпитализировано за день 138 человек.

За последние сутки в России выявлено 180 622 новых случая коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 18 090 человека, на 7,3% меньше по сравнению с 16 февраля. Умерли 790 человек и выздоровели 185 082 человека. Всего в России выявлено 14 840 502 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 343 173 летальных исхода, выздоровели 11 828 475 человека.