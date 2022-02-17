Коронавирус в Югре, последние новости на 17 февраля 2022 года: заразились 2 508 человек Фото: Татьяна Коркина

За прошедшие сутки в Югре зарегистрировано 2 508 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах. За весь период пандемии коронавирусом заболели 174 552 жителя Югры.

За день случаи заражения выявлены: в Сургуте – 455; Нефтеюганске – 293; Ханты-Мансийске – 228; Нижневартовске – 226; Советском районе – 183; Нягани – 129; Нефтеюганском районе – 125; Югорске – 114; Сургутском районе – 102; Урае – 95; Березовском районе – 88; Мегионе – 81; Октябрьском районе – 72; Радужном – 57; Кондинском районе – 53; Когалыме – 45; Белоярском районе – 45; Ханты-Мансийском районе – 39; Пыть-Яхе – 22; Покачах – 21; Нижневартовском районе – 18; Лангепасе – 17.

На момент выявления у 2 436 наблюдались признаки ОРВИ, у 68 зафиксирована пневмония, у 4 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 2 503 случае, по 5 контакты устанавливаются. За сутки на COVID-19 обследованы 8 525 человек, всего прошли обследование 3 057 935.

Состояние 127 пациентов тяжелое, 80 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 263 человека. За сутки выписались по выздоровлению 4 655 человек, за весь период пандемии вылечились 126 571 югорчанин.