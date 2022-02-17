В Сургуте автоледи не справилась с управлением и спровоцировала ДТП Фото: УГИБДД России по ХМАО-Югре

На улице Замятинская в Сургуте, 33-летняя женщина-водитель автомобиля «Хендай», не справилась с управлением. Её авто занесло на полосу встречного движения и она врезалась в «Ладу», за рулем которой находился 47-летний мужчина. В результате ДТП пассажирка Лады, 45-летняя женщина, получила травмы.

Всего за сутки на территории ХМАО зарегистрировано 1 дорожно-транспортное происшествие, в котором 1 человек получил травмы. Сотрудниками Госавтоинспекции задержано 3 водителя за повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения; 6 – за отказ от медицинского освидетельствования; 26 водителей привлечены к ответственности за выезд на полосу встречного движения, 31 – за нарушение требований к перевозке детей.

ГИБДД напоминает, что манера вождения должна соответствовать дорожным и погодным условиям. В зимний период особенно опасно совершать резкие маневры, которые могут привести к потере контроля над автомобилем.