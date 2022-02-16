Энергетики повысят надежность электроснабжения важнейших социальных объектов Югорска

Фото: Антон Фадеев, с сайта fly-ural.ru

В западной части Ханты-Мансийского автономного округа «Россети Тюмень» начали плановый ремонт высоковольтной подстанции. Питающий центр мощностью 32 МВА отвечает за энергоснабжение города Югорск с населением более 38 тысяч человек, а также обеспечивает электроэнергией компрессорные станции «Газпром трансгаз Югорск». Компания направит около 2,2 миллионов рублей на повышение надежности электроснабжения потребителей.

Энергетики уже приступили к плановым работам по ремонту разъединителей, выключателей и трансформаторов на подстанции 110 кВ «Геологическая». Кроме основного оборудования, специалисты урайского филиала проведут техническое обслуживание 32 ключевых элементов питающего центра, в том числе устройств релейной защиты и автоматики. В конце специалисты организуют комплексные испытания всего оборудования.

Благодаря своевременному обнаружению и устранению скрытых дефектов энергооборудования риск технологических нарушений будет сведен к минимуму. Для этого энергетики применяют широкий арсенал современных технических средств, к которым относятся приборы ультразвуковой и инфракрасной диагностики.

После всех перечисленных работ повысятся надежность и качество электроснабжения домов жителей Югорска, а также 76-ти спортивных сооружений, 12-ти образовательных и 3-х медицинских учреждений города.