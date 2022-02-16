В Югре появилась новая схема мошенничества от фейковых сотрудников прокуратуры Фото: Татьяна Коркина

В последнее время на территории Югры участились случаи телефонного мошенничества от имени работников прокуратуры. Мошенники звонят по телефону югорчанам и, представляясь должностными лицами прокуратуры, просят перевести им деньги или требуют предоставить данные банковских счетов и карт.

Прокуратура предупреждает жителей региона, что телефонные звонки с такими просьбами поступают только от мошенников, так как ни прокурорские работники, ни сотрудники других правоохранительных органов во время разговора никогда не будут пытаться получить данные банковских счетов и карт, а тем более убеждать перевести деньги с банковских карт на «безопасные» счета или взять кредит.

- Прокуратура призывает жителей быть бдительными и не переводить деньги, а также не сообщать личные данные мошенникам. При поступлении подобного рода звонков и сообщений не следует идти на поводу у мошенников, а необходимо оперативно обратиться с заявлением в ближайшие отделы полиции или дежурную часть УМВД России по ХМАО-Югре - добавили в ведомстве.

Расследование подобных преступлений находится на контроле прокуратуры.