Житель Мегиона за один вечер угнал два автомобиля Фото: Татьяна Коркина

В полицию Мегиона сообщили об угоне автомобиля «Газель», спустя час поступило еще одно заявление, но уже об угоне «ВАЗ 2114». Оба авто были припаркованы у разных магазинов, но подозреваемым, как позже выяснилось, оказался один и тот же человек.

Полицейские быстро нашли похищенный транспорт и задержали угонщика, которым оказался 30-летний местный житель. Он признался в преступлении и рассказал, что прогуливаясь по городу, решил зайти в одно из заведений, выпить спиртное, а после пошел в сторону магазина «Уют», где и наткнулся на «Газель», решив поехать на ней до «Монетки». Причина простая – на улице холодно. Угнав автомобиль и направившись к нужному магазину, он припарковал «Газель» в одном из дворов и зашел в ближайший дом.

Выйдя из подъезда он заметил возле угнанного автомобиля полицию и зашел обратно, чтобы сменить одежду. Дальше он прошел мимо полицейских, не вызывая подозрений, и, дойдя до магазина увидел «Ладу», которая была заведена. Дверь оказалась не заперта, а ключи – в замке зажигания. Сев за руль, мужчина поехал в сторону коттеджного поселка, по которому решил прокатиться. Не справившись с управлением, югорчанин попал в ДТП, а автомобиль от удара выкинуло на обочину.

Но и после этого подозреваемый отправился пешком направился в сторону магазина, а увидев машину знакомого, сел в нее, чтобы погреться, но там его задержали полицейские.

Возбуждено уголовное дело. Нарушитель уже трижды судим, в том числе и за угон автомобиля, а сейчас ему грозит новое наказание.