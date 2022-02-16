Коронавирус в Югре, последние новости на 16 февраля 2022 года: умерли 6 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 6 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 255 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 1 989 случаев COVID-19. В тяжелом состоянии находится 111 пациентов, 70 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом госпитализировано за день 173 человека.

На сегодня в России зафиксировано 14 480 596 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Это составляет 3,48% от общего количества зараженных. От ковида погибло уже 341 635 человек, летальность составляет 2.36%. Полностью вылечили от вируса 11 470 925 человек, восстановление составляет 79.22%. Россия занимает 6 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.