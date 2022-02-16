Коронавирус в Югре, последние новости на 16 февраля 2022 года: заразились 1 989 человек Фото: Татьяна Коркина

По сообщению Оперативного штаба в Югре зарегистрировано 172 044 случая коронавируса. За сутки подтверждено 1 989 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах, а именно: в Ханты-Мансийске – 456; Сургуте – 332; Советском районе – 233; Нижневартовске – 180; Нягани – 145; Югорске – 111; Мегионе – 79; Нефтеюганске – 78; Нижневартовском районе – 66; Березовском районе – 49; Нефтеюганском районе – 43; Радужном – 42; Урае – 36; Кондинском районе – 36; Белоярском районе – 29; Когалыме – 20; Лангепасе – 12; Октябрьском районе – 11; Сургутском районе – 10; Ханты-Мансийском районе – 10; Покачах – 6; Пыть-Яхе – 5.

На момент выявления у 1 932 наблюдались признаки ОРВИ, у 51 зафиксирована пневмония, у 6 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 1 981 случае, по 8 контакты устанавливаются. За сутки на COVID-19 обследованы 6 636 человек, всего прошли обследование 3 049 410.

Состояние 111 пациентов тяжелое, 70 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 255 человек, за сутки вылечились 5 917 человек, за весь период пандемии выздоровели 121 906 югорчан.