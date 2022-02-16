Главой Гостехнадзора ХМАО назначен Андрей Никанов Фото: google.ru/maps

На должность руководителя службы государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники - главного государственного инженера-инспектора Югры назначен Андрей Никанов. К работе он приступает с 18 февраля.

Отметим, что с сентября 2020 года Андрей Никонав исполнял обязанности руководителя службы. Стаж его работы в гостехнадзоре – 6 лет, с марта 2016 года он замещал должность заместителя руководителя службы.

- Андрей Никанов родился 4 декабря 1964 года в г. Рудный Кустанайской области Казахстана. Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт в городе Омске по специальности «Автомобиль и автомобильное хозяйство». С 1992 до 2016 года работал в ГИБДД УМВД России по Югре. Награжден медалями «За отличие в службе» и «За доблесть в службе», имеет знак «Почетный дорожник» - сообщили в пресс-центре Правительства Югры.