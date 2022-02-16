В Сургутском районе до 1 июня 2022 года завершится строительство двух школ Фото: google.ru/maps

В Югре состоялось заседание штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства, на котором участники совещания рассмотрели исполнение плана-графика по защите прав граждан-участников долевого строительства в Югре.

По оценке Министерства строительства и ЖКХ РФ, показатели по ХМАО находятся в зеленой зоне. Так, в Сургуте с 10 февраля 2022 года проверяют дома №5 ЖК «Ривер-Хаус» в 21-22 микрорайонах. А с 21 февраля запланирована итоговая проверка 2 этапа дома №23 в 41 микрорайоне. Когда эти дома введут в эксплуатацию будут восстановлены права 150 обманутых дольщиков.

Директор департамента строительства Кирилл Мыскин сообщил, что уже завершены работы по обследованию домов №1, 2 ЖК «Любимый» в Сургуте, разрабатывается проектная документация.

- Администрация Сургута совместно со специалистами жилищного и строительного надзора Югры и участниками долевого строительства провели общественную приемку дома №5 ЖК «Ривер Хаус». Составлен перечень замечаний, которые будут учтены специалистами - подчеркнул руководитель ведомства.

На заседании обсудили ход строительства водоочистных сооружений, фильтровальной станции в Нефтеюганске. Отмечено, что конкурсные процедуры завершены и заключен муниципальный контракт. Фильтровальная станция позволит обеспечить 127 тысяч жителей Нефтеюганска чистой питьевой водой и горячим водоснабжением.

- На объекте задействовано 12 человек и 6 единиц техники. Все работы выполняются в соответствии с графиком, – отметила глава Нефтеюганска Эльвира Бугай.

Кроме того, на заседании обсудили ход строительства школ в Сургутском районе. В настоящее время в поселке Солнечный и поселке городского типа Нижнесортымский завершается строительство двух общеобразовательных школ с универсальной безбарьерной средой. Каждое учебное заведение рассчитано на 1 100 учащихся.

- Строительство ведется в соответствии с графиком. Школа в поселке Солнечном готова на 72,2%, в Нижнесортымском – на 82,8%. Ввод объектов в эксплуатацию завершится до 1 июня 2022 года. 1 сентября дети начнут учебный год в новых школах - доложил глава района Андрей Трубецкой.