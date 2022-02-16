Погода в Югре на 16 февраля 2022 года: небольшой снег Фото: Юлия Кучеренко

В Югре 16 февраля 2022 года будет облачно с прояснениями. Ночью по западной и восточной половине округа ожидается снег. В отдельных районах изморозь. Ветер южный 3-8 м/с. Температура -28, -33 °С, местами -18, -23 °С. Днем местами также снег, а в восточных районах преимущественно без осадков. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха днем -14, -19 °С, местами -6, -11 °С.

В Ханты-Мансийске будет облачно с прояснениями, ожидается небольшой снег. Ветер южный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -29, -31 °С, днем потеплеет до -14, -16 °С.

Подробный прогноз погоды смотрите в инфографике МЧС.

Погода в Югре 16 февраля 2022. Фото: ГУ МЧС по ХМАО-Югре

В этот день было принято обращаться к святым Симеону (Семену) и Анне с молитвой о здоровье новорожденных. А что касается природных примет, то люди наблюдали за снегом: если на Семена и Анну он валит хлопьями - лето будет дождливым.