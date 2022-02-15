Югорчанка собиралась купить шубу, но стала жертвой мошенников Фото: Татьяна Коркина

В Югре за сутки зафиксировано 9 случаев мошенничества, у югорчан украли 1 миллион рублей. Так, на уловку мошенников попалась жительница Сургутского района, которая хотела купить авиабилеты по маршруту Сургут-Симферополь на непроверенном сайте. Югорчанка ввела реквизиты своей карты, после этого ей произошло сообщение о списании 18 тысяч рублей, но билеты на электронную почту так и не были отправлены.

А 19-летняя жительница города Югорска неудачно купила себе шубу. Мошенник получил доступ к её личному кабинету, где оформил на её имя кредитную карту с лимитом в 65 тысяч рублей, после чего перевел деньги на свой счет. Сумма ущерба составила около 61 тысячи рублей.

По всем случаям возбуждены уголовные дела.