Коронавирус в Югре, последние новости на 15 февраля 2022 года: умерли 7 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 7 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 249 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 2 517 случаев COVID-19. В тяжелом состоянии находится 116 пациентов, 63 человека подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом госпитализировано за день 140 человек.

На сегодня в России зафиксировано 14 313 965 случаев заражения коронавирусом, что составляет 3,46% от общего количества зараженных. На сегодня в России погиб уже 340 931 человек, летальность составляет 2.38%. Вылечились 11 333 044 человек, восстановление составляет 79.17%. Россия занимает 6 место в рейтинге по количеству зараженных людей во всем мире.