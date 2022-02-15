Коронавирус в Югре, последние новости на 15 февраля 2022 года: заразились 2 517 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре зарегистрировано 170 055 случаев коронавируса за весь период пандемии. За минувшие сутки подтверждено 2 517 новых случаев COVID-19 в 18 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 551; Ханты-Мансийске – 371; Нижневартовске – 206; Нефтеюганске – 181; Октябрьском районе – 142; Мегионе – 138; Советском районе – 133; Урае – 124; Нягани – 116; Нижневартовском районе – 102; Югорске – 101; Нефтеюганском районе – 92; Радужном – 73; Сургутском районе – 59; Кондинском районе – 44; Когалыме – 30; Лангепасе – 30; Ханты-Мансийском районе – 24.

На момент выявления у 2 451 наблюдались признаки ОРВИ, у 57 зафиксирована пневмония, у 9 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 2 490 случаях, по 27 контакты устанавливаются. За сутки на COVID-19 обследованы 3 928 человек, всего прошли обследование 3 042 774.

Состояние 116 пациентов тяжелое, 63 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 249 человек. За сутки выписались по выздоровлению 4 556 человек, за весь период пандемии вылечились 115 989 югорчан.