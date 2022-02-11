Коронавирус в Югре, последние новости на 11 февраля 2022 года: умерли 7 человек Фото: Юлия Кучеренко

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 7 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 217 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлено 3 273 случая COVID-19. В тяжелом состоянии находится 104 пациент, 57 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом госпитализировано за день 194 человека.

За последние сутки в России выявлено 203 949 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 19 281 человек, на 0,85% меньше по сравнению с 10 февраля. Зафиксировано 722 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 112 236 человек.