Коронавирус в Югре, последние новости на 11 февраля 2022 года: заразились 3 273 человека Фото: "Официальный Нижневартовск"

По информации Оперативного штаба Югры, на сегодня в регионе зарегистрировано 156 859 случаев коронавируса, в том числе за минувшие сутки подтверждено 3 273 новых случаев COVID-19 в 22 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 889; Ханты-Мансийске – 346; Нефтеюганске – 331; Нижневартовске – 288; Нягани – 264; Когалыме – 133; Нефтеюганском районе – 124; Кондинском районе – 102; Радужном – 98; Октябрьском районе – 91; Мегионе – 86; Сургутском районе – 74; Советском районе – 62; Ханты-Мансийском районе – 58; Белоярском районе – 52; Урае – 50; Югорске – 48; Нижневартовском районе – 47; Лангепасе – 43; Пыть-Яхе – 42; Березовском районе – 32; Покачах – 13.

На момент выявления у 3 181 человека наблюдались признаки ОРВИ, у 90 зафиксирована пневмония, у 2 человек ковид протекал бессимптомно. Контакт установлен в 3 181 случае, по 92 контакты устанавливаются. За сутки на COVID-19 обследованы 10 446 человек, всего прошли обследование 3 016 111.

Состояние 104 пациентов тяжелое, 57 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 217 человек. За сутки выписались по выздоровлению 2 417 человек, за весь период пандемии вылечились 103 885 югорчан.