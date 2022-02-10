Около миллиарда рублей энергетики вложат в электроснабжение Майского месторождения нефти в Югре

Фото: Россети Тюмень

«Россети Тюмень» перешли к завершающему этапу строительства новой подстанции 110 кВ «Тупсилор» в ХМАО – Югре.

По сообщениям специалистов, новый центр питания возводится для обеспечения электроснабжения инфраструктуры Майского месторождения углеводородов, принадлежащего одному из лидеров российской нефтяной отрасли – компании «Роснефть». Строительно-монтажные работы завершены на 90%, суммарно энергокомпания инвестировала в проект около 930 миллионов рублей.

На финальной стадии строительства подстанции для УПСВ Майского месторождения энергетики проведут наладку системы автоматизированного управления технологическими процессами (АСУ ТП). Это позволит удаленно координировать функционирование элементов энергообъекта и диагностировать их состояние, следить за работой устройств и каналов связи, а также проводить мониторинг качества и учет электроэнергии. Отметим, что АСУ ТП центра питания способна собирать и передавать свыше 1300 сигналов телеметрии на диспетчерский пункт нефтеюганского филиала компании.

До этого в рамках инвестпроекта специалисты компании уже смонтировали на энергообъекте основное и вторичное оборудование, в том числе силовые трансформаторы, которые называют «сердцем» питающего центра.

Также на завершающем этапе находится строительство питающей линии: установлено более 50 опор ЛЭП и 7300 метров высоковольтного электропровода.

По срокам инвестпрограммы ввод в эксплуатацию энергообъекта мощностью 80 МВА состоится в 3 квартале 2022 года. Подстанция 110 кВ «Тупсилор» обеспечит нефтепромыслу «Роснефти» новые мощности для активного освоения Майского месторождения углеводородов – одного из старейших в Югре. С момента ввода в эксплуатацию в 1978 году здесь добыто более 11 миллионов тонн черного золота.