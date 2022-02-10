Коронавирус в Югре, последние новости на 10 февраля 2022 года: умерли 5 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре продолжают регистрировать смертельные случаи коронавируса. За сутки в регионе от ковида умерли еще 5 человек. Всего за период пандемии в округе скончались 2 210 человек с подтвержденным коронавирусом. Кроме того, в округе продолжают регистрировать новые случаи заражения ковидом, за день выявлен 3 261 случай COVID-19. В тяжелом состоянии находится 101 пациент, 65 человек подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. При этом госпитализировано за день 142 человека.

За последние сутки в России выявлено 197 076 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Количество госпитализаций составило 19 446 человек, на 3,63% меньше по сравнению с 9 февраля. Зафиксирован 701 летальный исход, выздоровели 106 092 человека.