Коронавирус в Югре, последние новости на 10 февраля 2022 года: заразился 3 261 человек Фото: Татьяна Коркина

В Югре зарегистрировано и лабораторно подтверждено 153 586 случаев коронавируса, в том числе за минувшие сутки зафиксирован 3 261 новый случай COVID-19 в 22 муниципалитетах, а именно: в Сургуте – 1 056; Нижневартовске – 294; Ханты-Мансийске – 251; Нефтеюганске – 238; Нягани – 196; Когалыме – 155; Нефтеюганском районе – 151; Сургутском районе – 119; Радужном – 102; Мегионе – 96; Кондинском районе – 89; Урае – 84; Пыть-Яхе – 71; Октябрьском районе – 68; Югорске – 49; Белоярском районе – 43; Советском районе – 43; Нижневартовском районе – 41; Березовском районе – 38; Покачах – 29; Лангепасе – 26; Ханты-Мансийском районе – 22.

На момент выявления у 3 188 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 73 зафиксирована пневмония. Контакт установлен в 3 174 случаях, по 87 контакты устанавливаются. За сутки на COVID-19 обследован 10 871 человек, всего прошли обследование 3 005 665.

Состояние 101 пациента по-прежнему тяжелое, 65 подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. За весь период от COVID-19 умерли 2 210 человек. За сутки вылечились 2 080 человек, за весь период пандемии выписались по выздоровлению 101 468 югорчан.