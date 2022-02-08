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Общество8 февраля 2022 12:28

Энергетики провели 331 занятие по электробезопасности для детей

Источник:kp.ru
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Фото предоставлено КП

Фото предоставлено КП

Четырнадцать тысяч человек стали участниками 331-го занятия по электробезопасности в учебных заведениях Тюменского макрорегиона, которые провели в 2021 году работники «Россети Тюмень». Главная цель таких занятий – проинформировать детей о правилах поведения около энергообъектов и при обращении с бытовыми электроприборами.

Энергетики рассказали детям и о том, как возникает электрическая энергия, какие у неё есть полезные и опасные свойства, а также познакомили с предупреждающими знаками. Для того, чтобы ребята лучше усвоили материал, специалисты использовали мультимедийные презентации и видеоролики. Правда, из-за угрозы распространения коронавируса все занятия прошли в онлайн-формате.

Кроме школ энергетики провели разъяснительные беседы в спортивных учреждениях, оздоровительных и пришкольных лагерях и на детских площадках. В интернете энергетики размещали профилактические материалы в местных пабликах в социальных сетях, делали рассылки для родителей в мессенджерах. Как результат, в 2021 году в зоне ответственности компании не зафиксировано ни одного случая с участием детей и подростков.