Энергетики рассказали о планах по установке новых зарядных станций в Югре

Специалисты «Россети Тюмень» поделились с автомобилистами планами по установке новых зарядных станций в Югре. Они могут появиться на трассах, связывающих города автономного округа. До 2025 года энергетики планируют потратить на установку ЭЗС более 73 миллионов рублей.

Отметим, что в Тюменской области и Ханты-Мансийском автономном округе зарегистрировано более 250 электромобилей, их количество ежегодно только растет. До 2025 года энергетики создадут сеть электрозаправок, которая свяжет Тюмень с Омском и Тобольском.

Так, в 2022 году будут установлены три станции мощностью 50 кВт на федеральной дороге между Тюменью и Омском. ЭЗС такой мощности предназначены для быстрой зарядки электромобилей постоянным током – до 80% за 30 минут. Кстати, время полной заправки батареи составит всего около двух часов. Установка дополнительных ЭЗС позволит владельцам электротранспорта беспрепятственно передвигаться между регионами России.

На сегодняшний день «Россети Тюмень» установили уже шесть станций отечественного производства в Сургуте и Тюмени. Сейчас энергетики ведут переговоры с двумя строительными корпорациями столицы Тюменской области о включении электрозаправок в проекты будущих жилых комплексов. Такой подход позволит обеспечить потребности жителей в зарядке электромобилей, исключив использование бытовой сети для этих целей, что, соответственно, снизит риск нарушения энергоснабжения многоквартирных домов.