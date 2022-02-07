Югра
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
+8°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество7 февраля 2022 12:21

Рецидивистка из Нижневартовска напала в отделении на сотрудницу полиции

Возбуждено уголовное дело
Марина Прохорова
КомментироватьОставить комментарий(0)
Рецидивистка из Нижневартовска напала в отделении на сотрудницу полиции

Рецидивистка из Нижневартовска напала в отделении на сотрудницу полиции

Фото: Ольга Крыльцова

В Нижневартовске возбудили уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы, напавшей на полицейского. Как уточнили в региональном следкоме, ранее у женщины уже были проблемы с законом - ее неоднократно судили за преступления против собственности.

- Установлено, что 2 января 2022 года обвиняемую доставили в отделение из-за подозрения в краже продуктов. После этого женщина, испытывая личную неприязни к сотрудникам правоохранительных органов, ударила по голове проходившую миму сотрудницу полиции, - сообщили в ведомстве.

Сейчас женщина обвиняется по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.

0