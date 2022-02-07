Рецидивистка из Нижневартовска напала в отделении на сотрудницу полиции Фото: Ольга Крыльцова

В Нижневартовске возбудили уголовное дело в отношении 29-летней местной жительницы, напавшей на полицейского. Как уточнили в региональном следкоме, ранее у женщины уже были проблемы с законом - ее неоднократно судили за преступления против собственности.

- Установлено, что 2 января 2022 года обвиняемую доставили в отделение из-за подозрения в краже продуктов. После этого женщина, испытывая личную неприязни к сотрудникам правоохранительных органов, ударила по голове проходившую миму сотрудницу полиции, - сообщили в ведомстве.

Сейчас женщина обвиняется по ч.1 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). На данный момент устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления.