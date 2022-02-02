В Югре после ранения из ружья ребенка завели дело на полицейских, которые контролировали бывшего уголовника

В Югре после ранения из ружья ребенка завели дело на полицейских Фото: Татьяна Коркина

В Урае возбуждено уголовное дело по статье "халатность" из-за ненадлежащего контроля за ранее судимым мужчиной.

Об этой жуткой истории мы писали ранее. Напомним, в декабре 2021 года, 35-летний пьяный житель Кондинского района, во время ссоры со своей 27-летней сожительницей, угрожая ей убийством взял охотничье ружьё, и выстрелил в сторону полуторагодовалого сына. Ребенка с простреленной ножкой увезли в больницу.

- Обвиняемый заключен под стражу. Мужчина судим за совершение особо тяжкого преступления и в 2016 году освобожден из места лишения свободы, после чего должен был контролироваться должностными лицами уполномоченного органа, в том числе с целью профилактики совершения им других преступлений - сообщили в СУ СК РФ по ХМАО-Югре.

Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего, в том числе на сколько тщательно проводились работы с бывшим уголовником и степень ответственности должностных лиц. Расследование продолжается.