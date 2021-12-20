Житель Кондинского района, пугая ружьем сожительницу, выстрелил в полуторагодовалого сына Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Житель Кондинского района подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью своему сыну и угрозе убийством. По информации следственных органов, 35-летний подозреваемы 18 декабря в ночное время находился в квартире поселка Кондинское. Он был пьян и начал ссорится со своей 27-летней сожительницей, угрожал ей убийством и схватил охотничье ружьё, после этого мужчина выстрелил в сторону их полуторагодовалого сына. В результате ребёнок с тяжёлыми травмами попал в больницу.

- По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, решается вопрос о мере пресечения подозреваемому. Расследование продолжается - сообщили в СУ СК РФ по ХМО-Югре.

Напомним, мы писали ранее, как охранник в упор выстрелил в двоих посетителей сауны в Когалыме. Мужчины напали на «чоповца» вдвоем, ему пришлось применить оружие.