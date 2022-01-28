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Общество28 января 2022 13:47

Волонтеры помогают югорчанам и врачам в борьбе с коронавирусом

Каждую неделю по всему округу 200-250 активистов выходят на защиту здоровья жителей Югры
Виктория Терина
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Волонтеры помогают югорчанам и врачам в борьбе с коронавирусом Фото: Официальная страница ХМАО - Югры

Волонтеры помогают югорчанам и врачам в борьбе с коронавирусом Фото: Официальная страница ХМАО - Югры

Волонтеры Всероссийской акции "МыВместе" помогают жителям региона и медицинским организациям с начала пандемии COVID-19. Каждую неделю по всему округу 200-250 активистов выходят на защиту здоровья югорчан.

Активисты развозят продукты и лекарства, другие помогают сотрудникам больниц: принимают звонки и обращения в регистратуре, вносят в базу результаты анализов, обзванивают больных. Все добровольцы обеспечены средствами индивидуальной защиты и вакцинированы от коронавируса.

Кстати, за все время пандемии они более 35 тысяч раз доставили продукты югорчанам, еще столько же было доставок лекарств. По словам одного из волонтеров, он преследует важную цель - помогает югорчанам сохранить здоровье и не допустить заражение тех, кто находится в зоне риска.

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