На месте сгоревший избы в Югре нашли тела троих мужчин

Следователи выясняют обстоятельства гибели трех мужчин Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре
В Югре возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" по факту обнаружения обгоревших останков троих человек.
Как сообщил Следком Югры, тела мужчин в возрасте 18, 20 и 33 лет нашел 23 января 2022 года родственник одного из них на месте сгоревшей избы. Она находилась на родовых угодьях в 100 км. от села Алябьевский Советского района.
Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, а также уточнят причины пожара и смерти мужчин.
Напомним, мы писали ранее о том, что в дачном доме под Сургутом сгорели двое маленьких детей.
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