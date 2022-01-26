Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Югра
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Югра
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия26 января 2022 13:36

На месте сгоревший избы в Югре нашли тела троих мужчин

Останки обнаружены на месте сгоревшей избы на угодьях Советского района
Виктория Терина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Следователи выясняют обстоятельства гибели трех мужчин Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Следователи выясняют обстоятельства гибели трех мужчин Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" по факту обнаружения обгоревших останков троих человек.

Как сообщил Следком Югры, тела мужчин в возрасте 18, 20 и 33 лет нашел 23 января 2022 года родственник одного из них на месте сгоревшей избы. Она находилась на родовых угодьях в 100 км. от села Алябьевский Советского района.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, а также уточнят причины пожара и смерти мужчин.

Напомним, мы писали ранее о том, что в дачном доме под Сургутом сгорели двое маленьких детей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В ХМАО полностью сгорел вертолет, перевозивший пассажиров для осмотра нефтяной скважины.

Воздушное судно производило экспедиционный полет, чтобы осмотреть нефтяную скважину (подробнее)