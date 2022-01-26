На месте сгоревший избы в Югре нашли тела троих мужчин

Следователи выясняют обстоятельства гибели трех мужчин Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

В Югре возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности" по факту обнаружения обгоревших останков троих человек.

Как сообщил Следком Югры, тела мужчин в возрасте 18, 20 и 33 лет нашел 23 января 2022 года родственник одного из них на месте сгоревшей избы. Она находилась на родовых угодьях в 100 км. от села Алябьевский Советского района.

Следователи выясняют все обстоятельства трагедии, а также уточнят причины пожара и смерти мужчин.

Напомним, мы писали ранее о том, что в дачном доме под Сургутом сгорели двое маленьких детей.

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