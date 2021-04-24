В дачном доме под Сургутом сгорели двое маленьких детей Фото: СУ СК РФ по ХМАО-Югре

Сегодня ночью, в СОТе Виктория города Сургут, сгорел дачный дом, в котором находились люди. В пожаре погибли двое детей, одному три года второму семь лет. Дети во время возгорания находились на втором этаже дома. Бабушка и дедушка, с которыми оставались в доме погибшие дети, находятся в больнице. У них диагностированы термические ожоги и отравление продуктами горения.

Как сообщают следственные органы, пожар случился из-за неосторожного обращения с огнём. Следственным отделом по городу Сургут СУ СК России по ХМАО-Югре по случаю гибели двоих детей возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

В настоящий момент точные причины возгорания выясняются, по уголовному делу проводится к расследование.

Напомним, ранее мы писали, как в одном из жилых домов по улице Брусничная в СОТ «Здоровье» в городе Сургуте, во время тушения пожара спасатели нашли тела двух детей.