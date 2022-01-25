В Сургуте в парке «За Саймой» появилось дерево с едой для птиц Фото: Администрация Сургута

В Сургуте в парке «За Саймой» появились угощения для птиц, которые приготовили юные сургутяне и украсили ими дерево. «Дерево угощений» созадно в рамках городской экологической акции «Кормушка», которая проводится с ноября по март.

Воспитанники сургутского эколого-биологического центра вместе с педагогами и родителями создали небольшие съедобные кормушки, которые развесили на ветках дерева.

- Мы приготовили для птичек бублики с салом, прокрученным на мясорубке и без соли, так как соль – это яд для птиц. Туда добавили зерновую смесь, а сверху семечки. Еще сделали шишки с салом, зерносмеью и семечками. На подготовку одного угощения уходило не более 20 минут. Мы часто с родителями ходим кормить птиц в парке, – рассказала воспитанница эколого-биологического центра София.

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