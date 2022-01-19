В Сургуте устранили последствия непогоды Фото: Городской портал "Наш Когалым"

В Сургуте устранили последствия непогоды. Как и предупреждали метеорологи, на улице была сильная метель, порывы ветра достигали 16-20 метров в секунду. На расчистку улиц и дорог вывели дополнительно 70 единиц техники. Поздно вечером восстановили частичное аварийное отключение электроэнергии, которое произошло в семи дачных кооперативах из-за непогоды. Еще из-за шквалистого ветра были повреждены две городские елки высотой 20 и 16 метров на ледовых городках по улице Энгельса и Мира. В результате происшествий пострадавших нет. Ксатити, ущерб от падения новогодних елок оценили в 2,5 млн рублей.

- Информация о неблагоприятных погодных условиях поступила к нам 16 января и была своевременно доведена до сведения населения. Городские службы работали в усиленном режиме, оперативно реагировали на все происшествия. Что касается повреждения елок, спасательным центром было оперативно поведено оцепление места происшествия, а силами муниципального предприятия «Горсвет» обесточены гирлянды. К 4 утра елки уже демонтировали – сообщил начальник управления по делам ГО и ЧС Администрации города Андрей Рачёв.

По его словам, для безопасности населения проведены проверки всех городских елок и ледовых городков – замечаний не выявлено. Сейчас контроль за состоянием городков усилен.

По мнению специалистов, причина повреждения елок: ветровая нагрузка на каркас, сейчас конструкцию проверяют, чтобы обезопасить горожан пока возвращать их на место не планируют.