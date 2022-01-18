В Сургуте сильный ветер повалил две новогодние елки Фото: соцсети

В Сургуте бушует ветер, метель, а на дорогах образуются снежные заносы. Из-за шквалистого ветра, который не стихает с 17 января, на площади Советов и на улице Мира обрушились две новогодние елки. Аномальный ветер достигает 20 метров в секунду. Из-за опасных явлений природы жителям города рекомендуют оставаться дома. Об этом сообщили в администрации города.

- Шквалистый ветер не прекращается. В городе наблюдается аномальное осложнение погодных условий — усиление ветра до 20 метров в секунду и более, метель, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы. Сейчас находиться на улице небезопасно. Мы просим горожан быть осторожнее, без особой необходимости не выходить из дома. Аномально сильные порывы ветра уже сломали две новогодние елки - на улице Мира и площади Советов. Сейчас они обесточены, на месте работают бригады коммунальных служб, - предупредил замглавы Сургута Виталий Криворот.

Фото: соцсети

Прогнозы синоптиков не утешительны, непогода сохранится на территории Югры до вечера вторника, 18 января. Из-за метели и сильного ветра ограничили движение автобусов и большегрузов на федеральной трассе, региональных и муниципальных дорогах Югры. Кроме того, из-за сильного бокового ветра в аэропорту Сургута задержали сразу пять рейсов в Москву, Новосибирск, Тюмень и Уфу.