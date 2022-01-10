В Нижневартовске назначили нового заместителя главы по экономике и финансам

Фото: Управление по вопросам муниципальной службы и кадров администрации Нижневартовска

В Нижневартовске на должность заместителя главы города по экономике и финансам назначена Мурашко Ирина Николаевна. Об этом стало известно по сообщению пресс-службе мэрии.

Раньше Ирина Николаевна работала начальником контрольно-ревизионного управления администрации города Нижневартовска. Кстати, до Мурашко этот пост занимал Дмитрий Кощенко, который в декабре 2021 года стал главой Нижневартовска.

Напомним, мы писали ранее о том, что бывший глава Нижневартовска покинул свой пост в связи с началом проверки.

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